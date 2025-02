Inter fica apreensivo com possíveis lesões de Alan Patrick e Wesley

O Inter teve êxito em somar mais uma vitória no Campeonato Gaúcho ao superar o São Luiz, em Ijuí, na última quarta-feira (12). Simultaneamente, conservou a sua invencibilidade no torneio e na temporada. Em contrapartida, a comissão técnica passou a ter o meio-campista Alan Patrick e o atacante Wesley como motivos de preocupação. Isso porque os dois precisaram ser substituídos e vão passar por reavaliação para entender se vão voltar a estar disponíveis para Roger Machado.

O camisa 10 do Colorado sofreu um problema no pé direito aos 35 minutos da segunda etapa. Na ocasião, ele sofreu um desarme e ao tentar retomar a posse de bola, chutou o calcanhar do oponente. Na sequência, Alan caiu no gramado, recebeu o atendimento, porém não estava apto a seguir em campo. Até que a recuperação começou ainda no banco de reservas.

Se a avaliação do departamento médico for que o meio-campista não tenha condições, o comandante vai precisar optar entre Yago Noal ou Carbonero. O primeiro é quem tem características mais próximas às de Alan. Apesar de estar no início de sua passagem e ser um atacante de origem, o colombiano já atuou nesta posição.

Inter tenta encontrar soluções para possíveis desfalques

Wesley ficou em campo somente ate o final do primeiro tempo, pois sentiu desconforto na coxa esquerda e deu lugar a Carbonero. Ele também deu início ao tratamento com gelo no banco, bem como Alan Patrick. Se por um lado,os seus dois titulares se tornaram dúvida para o embate com o Monsoon, Roger Machado vai contar com o retorno do meio-campista Bruno Henrique. O volante cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Com o triunfo, o Colorado alcançou os 17 pontos e manteve a liderança do Grupo B. Além disso, como o Juventude apenas empatou com o Avenida, assumiu a melhor campanha do Estadual. A propósito, o comandante admitiu que por tal razão o resultado positivo no embate com o São Luiz era prioridade,

Deste modo, assegurar a melhor campanha será a principal motivação da equipe para a última rodada da fase de grupos do torneio. Na ocasião, o Inter vai enfrentar o Monsoon, no próximo sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

