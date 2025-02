‘Carrasco’ do Botafogo, Pachuca perde nome para o Mundial de Clubes

Faltam pouco mais de quatro meses para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Porém, o Pachuca já sabe que não vai contar com o zagueiro equatoriano Andrés Micolta, nome que está no elenco desde 2024.

No último fim de semana, durante partida contra o Cruz Azul, Micolta precisou ser substituído na reta final da primeira etapa por fortes dores no joelho direito. Desse modo, ele foi submetido a exames médicos depois que a região ficou menos inchada onde o temido diagnóstico de ruptura ligamentar se confirmou.

Em palavras para o site oficial do Pachuca, o chefe do departamento médico do clube, Fernando Márquez, deu maiores detalhes sobre o resultado da avaliação. Além da questão ligamentar, o defensor de 25 anos também teve uma “importante lesão no menisco”, algo que vai exigir intervenção cirúrgica para a plena recuperação. Assim, a tendência é que ele fique fora de combate por, pelo menos, seis meses, ficando de fora da disputa do Mundial de Clubes.

Trajetória

Natural da cidade de Esmeraldas, no Equador, Micolta começou sua carreira profissional no Brasil onde defendeu clubes no Espírito Santo como Rio Branco e Castelo. Depois, retornou ao seu país de origem onde defendeu, entre 2022 e 2023, o El Nacional.

No início do ano passado, chegou ao clube do México e apresentou rápida consolidação entre os titulares do técnico uruguaio Guillermo Almada. Até o momento, são 27 jogos com um gol e uma assistência. Ele estava, aliás, na disputa da última Copa Intercontinental onde o Pachuca eliminou Botafogo e Al-Ahly (Egito) antes do revés, na decisão, para o Real Madrid.

