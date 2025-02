Cruzeiro tem acesso a áudios do VAR, e árbitro é afastado

O Cruzeiro se reuniu com membros da Federação Mineira de Futebol (FMF) na manhã desta quinta-feira (13), na sede da entidade, em Belo Horizonte, para discutir os problemas ocorridos no clássico de domingo passado.

A diretoria da Raposa, afinal, revisou os lances junto à federação. Segundo Alexandre Mattos, a Federação reconheceu os erros, incluindo o pisão de Lyanco em Dudu e o segundo gol do Atlético, quando Hulk acertou Fabrício Bruno.

“Em relação ao pisão em Dudu, a Federação reconheceu o erro que deveria ter sido analisado. O Rodolpho, por dois segundos, disse ‘acidental, acidental’ e condicionou todos os envolvidos, e o assunto encerrado. Poderiam, sim, ter chamado o árbitro para revisar no VAR”, afirmou o CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, ao deixar a reunião.

Assim, a Federação Mineira de Futebol decidiu afastar Rodolpho Toski Marques, responsável pelo VAR na partida. Ele não atuará mais no Campeonato Mineiro.

Durante o encontro, afinal, o Cruzeiro solicitou a designação de árbitros de fora de Minas Gerais para os jogos contra o América, nas semifinais do Campeonato Mineiro.

“Mostraram total transparência ao apresentar todos os vídeos, áudios e análises. Repassaram todos os lances do jogo, incluindo discussões, cartões, análises e o VAR. Isso deixou claro para nós que Rodolpho, no VAR, foi impulsivo nas decisões, condicionando todos na cabine. Ele não esperou para ver o que acontecia. Apenas dizia que as situações eram normais e involuntárias”, concluiu.

