Inglaterra usará pela primeira vez impedimento semiautomático

A tecnologia do Impedimento Semiautomático será usada pela primeira vez na Inglaterra. Assim, a Copa Nacional do país contará com esse recurso em sete das oito partidas da fase de oitavas de final, programadas para os dias 1 e 2 de março.

A Football Association (FA) fez o anúncio nesta quinta-feira (13). No entanto, o jogo entre Preston North End e Burnley não terá a tecnologia, pois ocorrerá em um estádio fora da Premier League. Por outro lado, todos os outros jogos contarão com o recurso.

A FA informou: “A nova tecnologia será introduzida na quinta rodada da FA Cup em colaboração com a Premier League e a Professional Game Match Officials Limited, após um extenso período de testes durante a temporada 2024-25.”

Além disso, as bolas usadas terão sensores instalados no centro da esfera. Isso permitirá ao sistema identificar, com precisão, o momento em que o jogador faz o passe. Caso haja impedimento, uma luz acenderá na cabine do VAR.

Confira os duelos das oitavas da Copa da Inglaterra:

Preston North End x Burnley

Aston Villa x Cardiff City

Crystal Palace x Millwall

Manchester United x Fulham

Newcastle x Brighton

Bournemouth x Wolverhampton

Manchester City x Plymouth Argyle

Nottingham Forest x Ipswich

