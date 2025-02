Brighton x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Nesta sexta-feira (14), Brighton e Chelsea se enfrentam às 17h (de Brasília), na partida de abertura da 25ª rodada do Campeonato Inglês. As equipes voltam a se enfrentar no Falmer Stadium, após o duelo na Copa da Inglaterra no último final de semana, no qual os donos da casa venceram por 2 a 1 e eliminaram os Blues da ‘FA Cup’.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Brighton

O Brighton chega embalado após a vitória sobre o próprio Chelsea na Copa da Inglaterra, onde confirmou a classificação e eliminou os Blues da principal competição mata-mata do futebol inglês.

Contudo, os resultados recentes do Brighton na Premier League não são animadores. Isto porque o time comandado pelo técnico Fabian Hürzeler vem de duas derrotas consecutivas. Assim, a equipe caiu para a 10ª posição, com 34 pontos.

O Brighton enfrenta alguns problemas no elenco para o jogo desta sexta-feira. Mats Wieffer, Igor, Jason Steele e Solly March, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, Pervis Estupiñán, Ferdi Kadioglu e James Milner são tratados como dúvidas.

Como chega o Chelsea

Por outro lado, o Chelsea terá uma oportunidade de se redimir da eliminação na Copa da Inglaterra e vencer o Brighton fora de casa para seguir no G-4 da Premier League. No momento, os Blues estão na 4ª posição, com 43 pontos. Assim, a vantagem para o City e o Newcastles, 5º e 6º colocados, respectivamente, é de dois pontos.

A baixa de última hora fica por conta de Marc Guiu, lesionado. Dessa maneira, ele se junta a Roméo Lavia, Benoît Badiashile, Wesley Fofana e David Datro no departamento médico dos Blues.

Brighton x Chelsea

25ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 14/02/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Falmer Stadium, em Brighton (ING).

Brighton: Bart Verbruggen; Joel Veltman, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke e Tariq Lamptey; Carlos Baleba, Jack Hinshelwood e Yankuba Minteh; Georginio Rutter, Kaoru Mitoma e Danny Welbeck. Técnico: Fabian Hürzeler.

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah e Marc Cucurella; Dewsbury-Hall, Moisés Caicedo e Pedro Neto; Cole Palmer, Jadon Sancho e Christopher Nkunku. Técnico: Enzo Maresca.

Árbitro: Chris Kavanagh (ING).

VAR: Michael Oliver (ING).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

