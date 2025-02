Jhon Durán faz gol antológico em vitória suada do Al-Nassr

Reforço mais caro da história do Al-Nassr, o colombiano Jhon Durán foi contratado com a responsabilidade de aumentar o poder de fogo da equipe saudita. Afinal, o aporte feito pelo clube de Riade, para tirá-lo do Aston Villa, foi de 77 milhões de euros (R$ 473 milhões, na cotação atual). E o avante corresponde, com grande estilo, as expectativas.

Em um clássico tenso, a representação de Riade venceu o Al-Ahli por 3 a 2, fora de casa, em compromisso da 20ª rodada do campeonato nacional. E, como se não bastasse ter feito dois gols no confronto, Durán marcou o segundo com requintes de crueldade perante a defesa adversária.

Com o placar marcando 43 minutos do segundo tempo, os visitantes venciam por 2 a 1, mas eram pressionados pelo fato de terem um homem a menos. A saber, o zagueiro francês Mohamed Simakan foi expulso por agredir o atacante inglês Ivan Toney.

Mesmo assim, Jhon Durán disparou na intermediária ofensiva, deu dois “dribles da vaca” consecutivos e ficou cara a cara com o goleiro Edouard Mendy. Com pouco ângulo, o camisa 9 do Al-Nassr mostrou enorme frieza e bateu rasteiro, de perna esquerda, para estufar as redes dos anfitriões.

O sul-americano de 21 anos de idade vive um começo avassalador no Oriente Médio onde acumula mais gols do que partidas. São quatro bolas na rede em três compromissos entre Liga dos Campeões da Ásia e Campeonato Saudita.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.