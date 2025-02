Girona x Getafe: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Nesta sexta-feira (14), Girona e Getafe se enfrentam às 17h (de Brasília), na partida de abertura da 24ª rodada de La Liga. O duelo acontece no Estádio Montilivi, na Catalunha, e coloca frente a frente duas equipes que precisam se recuperar na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Girona

Os donos da casa vivem um momento ruim na temporada e precisam se recuperar em La Liga. Nas últimas quatro rodadas, o Girona perdeu três e venceu apenas uma. Além disso, a equipe acabou sendo eliminada na fase de liga da Champions e terá pela frente apenas a disputa do Campeonato Espanhol até o fim da temporada.

Contudo, o Girona ainda tem condições de disputar uma competição europeia na próxima temporada. Isto porque o time é o 8º colocado, com 31 pontos, apenas quatro a menos que o Rayo Vallecano, em 6º, posição que garante uma vaga na próxima edição da Liga Conferência. Ao mesmo tempo, um retorno à Champions está mais complicado, já que o Athletic Bilbao, 4º colocado, tem 44 pontos.

Como chega o Getafe

Por outro lado, o Getafe está em uma situação um pouco mais complicada, embora o momento da equipe seja melhor. O time é o 14º colocado, com 27 pontos, quatro a menos que o próprio Girona, e tem apenas cinco de vantagem para o Valencia, que abre a zona de rebaixamento. No entanto, o Getafe está invicto há cinco rodadas, com três vitórias e dois empates neste período.

Girona x Getafe

24ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 14/02/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Estadio Montilivi, em Girona (ESP).

Girona: Gazzaniga; Francés, Juanpe, Krejci e M. Gutiérrez; Herrera e Iván Martín; Tsygankov, Van de Beek e Bryan Gil; Abel Ruíz. Técnico: Michel.

Getafe: David Soria; Iglesias, Duarte, Alderete e D. Rico; Terrats, Djené, Arambarri e Bernat; Juanmi e Uche. Técnico: José Bordalás.

Árbitro: Alejandro Quintero González (ESP).

