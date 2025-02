Botafogo tenta contratação de Marcos Paulo, do Boavista

O Botafogo ainda segue atento no mercado. Agora, o clube busca a contratação do atacante Marcos Paulo, ex-Fluminense e Atlético de Madrid e que atualmente disputa o Campeonato Carioca pelo Boavista. De acordo com a “Itatiaia”, a boa relação entre o Glorioso e a equipe de Saquarema tem sido fundamental e a transferência do jogador de 24 anos é vista como “provável” neste momento. Além disso, já houve um contato inicial entre as partes.

Marcos Paulo só poderá reforçar o clube em junho ou após o Campeonato Carioca, se houver aval da CBF. Isto porque ano passado os clubes puderam contratar atletas logo após o estadual. No entanto, a entidade não confirmou esta “janela”.

Se o cenário se repetir, Marcos Paulo poderá reforçar o Botafogo assim que o Campeonato Carioca terminar. O caso seria semelhante ao de Carlinhos, contrato pelo Flamengo junto ao Novo Iguaçu após o estadual do ano passado.

Marcos Paulo chegou ao Boavista em janeiro, logo após rescindir com o Atlético de Madrid, e assinou contrato de três anos. Pelo time da Região dos Lagos, disputou quatro jogos e marcou apenas um gol — justamente contra o Fluminense, clube que o revelou.

Recomeço na carreira

O atacante tenta um recomeço na carreira após sofrer grave lesão no joelho direito, no meio de 2023. Depois disso, ele entrou em campo penas dois jogos ao RWD Molenbeek, da Bélgica, com um total de 18 minutos. Além do clube belga, também passou por Famalicão, de Portugal, Mirandés, da Espanha, e São Paulo. Porém, em nenhuma das equipes conseguiu performar bem. Todas as equipes, afinal, foram por empréstimo.

Marcos Paulo iniciou pela base do Fluminense e subiu ao profissional do time em 2019. Dois anos depois, o jogador foi para o Atlético de Madrid, por nove milhões de euros (aproximadamente R$ 54 milhões na cotação atual). Desde a chegada à Espanha, o atacante passou por Famalicão, Mirandés, São Paulo e Molenbeek, todos por empréstimo.

