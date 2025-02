Nasser Al-Khelaifi é investigado por corrupção na França

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, está sendo investigado na França por supostamente ter comprado votos no conselho de administração do Grupo Lagardère, do qual era acionista, usando um fundo do Qatar. Dessa maneira, segundo informações do portal francês ‘RMC Sport’, essa investigação pode levar à retirada do investimento catari no PSG.

Além disso, fontes próximas ao governo do Qatar, citadas pela emissora, afirmam estar “cansadas desses abusos”.

LEIA MAIS: Inglaterra usará pela primeira vez impedimento semiautomático

“Falsas acusações, chantagens, críticas constantes, jogar a culpa nos outros por sua própria incompetência… Tudo que acontece na França é culpa deles. Isso é um verdadeiro abuso, e todos estão fartos”, diz um trecho divulgado.

Al-Khelaifi é suspeito de ter influenciado a mudança de um voto no conselho em 2018, durante uma disputa entre os bilionários Vincent Bolloré, dono do grupo Vivendi, e Bernard Arnault, do grupo LVMH. Inicialmente, o representante catari votou a favor de Bolloré, mas, após uma reunião com Nasser Al-Khelaifi, alterou seu voto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.