Otávio, do Atlético-MG, despista ao falar de negociação com o Fluminense

O volante Otávio, do Atlético-MG, falou sobre a possibilidade de se juntar ao Fluminense. Na última quarta-feira (12), ao fim da vitória do Galo sobre o Itabirito, o jogador revelou que as negociações ocorrem, mas despistou ao falar sobre um acerto. Segundo ele, a decisão está nas mãos de seus empresários e dos clubes.

“Quem tem que falar essas coisas é o clube. O clube que tem que se pronunciar, são eles que estão à frente dessa parte da negociação com os meus empresários. Claro que eu estou sabendo, tem negociações, mas não compete a mim falar se vou, se fico. O clube tem que falar, os meus empresários têm que falar”, afirmou após o jogo, que classificou o Atlético rumo às semifinais do Campeonato Mineiro.

LEIA MAIS: Vídeo! Dublador revela diálogos da briga generalizada em Flamengo x Botafogo

O volante insistiu no discurso, voltando a despistar sobre sua vontade. Ele ficou no banco de reservas durante o prélio, sem ser utilizado por Cuca. Otávio tem apenas 28 minutos em campo, distribuído em três partidas.

“Quem tem que perguntar isso para mim é o clube. Eu não posso falar aqui que quero sair, eu quero ficar. Quem tem que perguntar é o clube, aí, sim, vou dar minha resposta. Mas, a princípio, quem tem que decidir é o clube, com meus empresários. Não posso falar nem que vou e nem que fico, porque realmente não compete a mim”, encerrou.

O Fluminense aceitou a contraproposta enviada pelo Galo, restando pequenos ajustes para que efetuem a transação. Já há acerto por parte do Tricolor junto ao volante no que se refere a salário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.