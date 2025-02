Globo notifica Conmebol e promete briga por direitos da Libertadores

A Globo promete concentrar seus esforços para renovar o seu contrato com a Conmebol pelos direitos de transmissão da Libertadores. A emissora deseja expandir a sua relação com a instituição, pois pretende exibir as partidas no SporTV e no Globoplay. A emissora da família Marinho ensaia uma disputa acirrada com a ESPN e Paramount. O desejo das concorrentes é ampliar o seu atual contrato pela principal competição de clubes da América do Sul.

Os interessados já começam a se movimentar e a abertura das negociações devem ocorrer no segundo semestre deste ano. As tratativas envolvem os direitos de transmissão do torneio a partir de 2027. Em seu atual vínculo com a Conmebol, a Globo pode transmitir as partidas da Libertadores somente na TV aberta.

Como o seu atual pacote já lhe permite um retorno positivo, a sua intenção é ampliá-lo. Portanto, de acordo com informações da coluna “F5”, emissora já estrutura uma oferta para estender a sua liberação e exibir os jogos no SporTV, seu canal na TV paga, e no Globoplay, seu serviço de streaming.





Concorrentes prometem “jogo duro” com a Globo

A sua principal adversária é a ESPN, que deseja continuar como a detentora do principal pacote da Libertadores. Afinal, a atual conjuntura de partidas lhe possibilita bons números de audiência. Os jogos dos clubes brasileiros no campeonato representam também uma das principais atrações do Disney +, serviço de streaming da companhia norte-americana.

No caso da Paramount, houve uma mudança de postura do veículo após a Skydance se tornar a nova proprietária. Isso porque a empresa já expôs a Conmebol em contatos frequentes, além das ações cotidianas, que a sua vontade é permanecer com os direitos de transmissão. Os atuais donos são defensores do investimento no esporte. Tanto que utiliza como argumento o resultado positivo nos Estados Unidos.

Em um passado recente, a Paramount chegou a conversar com a Conmebol para romper o contrato de direito de transmissão da Libertadores. O vínculo, aliás, abrange toda a América Latina. A princípio, a instituição que organiza as competições na América do Sul planeja seguir com o modelo de venda dos direitos de transmissão da Libertadores nos últimos dois ciclos no Brasil. No caso, um pacote para TV aberta e outros dois para plataformas pagas, seja TV por assinatura ou streaming.

