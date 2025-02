Ex-Flamengo comenta artilharia pelo Al-Adalah e sobre confronto direto na Arábia

O brasileiro Alan Cariús vive um grande momento com a camisa do Al-Adalah, junto com sua equipe na temporada 2024/25. Com 14 gols, o meia-atacante é o artilheiro da Segunda Divisão Saudita e pode aumentar o número no duelo contra o Al-Hazem, pela próxima rodada da competição.

Campeão da Copinha pelo Flamengo, revelado pelo Volta Redonda e com passagem pelo futebol austríaco e turco, Alan Cariús é um dos grandes nomes do Al-Adalah. Além da artilharia do campeonato, são mais de 50 jogos do brasileiro pelo clube saudita. O meia-atacante falou sobre a artilharia e o bom momento que vive.

“É bom ver que todo o trabalho do dia a dia tem dado resultado dentro de campo e posso contribuir com gols e viver esse momento de artilharia. É um trabalho de toda a equipe e comissão técnica, que me ajudam a evoluir. Espero que a boa fase possa continuar, contribuindo com mais gols. Estou muito focado e busco brigar pela artilharia até o final, ajudando também nossa equipe a conquistar os objetivos na temporada”, disse Alan.

Alan Cariús e o Al-Adalah terão um grande confronto na próxima rodada do torneio. Em 3º lugar na Saudi First Division League, a equipe enfrenta o Al-Hazem, vice-líder da competição, em confronto direto pelo acesso à primeira divisão do país. O camisa 10 também projetou o duelo.

“Será um grande jogo, entre duas equipes que fazem uma excelente temporada, e sabemos que do outro lado tem uma equipe qualificada. Mas estamos muito bem também, brigando por este acesso. Vamos com tudo buscar mais uma grande vitória, em casa, e continuar em busca do acesso para a Saudi Pro League”, completou.

