Antony brilha e Betis encaminha classificação às oitavas da Liga Conferência

Com mais uma grande atuação de Antony, o Betis venceu o Gent por 3 a 0, na Bélgica, e abriu uma grande vantagem nos playoffs da Liga Conferência 2024/25. O brasileiro, emprestado pelo Manchester United, acertou um belo chute de fora da área e deixou sua marca na vitória desta quinta-feira (13). Além do atacante, Bakambu e Sergi Altamira completaram o triunfo.

Dessa maneira, o Betis pode perder por até dois gols de diferença na partida de volta que garante a classificação para as oitavas de final.

Apesar do grande brilho de Antony nesta quinta-feira, o outro atacante brasileiro do Betis, Vitor Roque, sequer saiu do banco de reservas.

