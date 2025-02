Empresa se posiciona após reclamações de Neymar sobre bola

Alvo de reclamações de Neymar após o clássico, a Penalty se pronunciou sobre os protestos do craque e de outros atletas quanto à bola utilizada no Campeonato Paulista. Além de São Paulo, o material também está presente no Campeonato Carioca.

Em nota, a marca afirma que a bola seguiu as mudanças determinadas pela Fifa, e que isso pode estar atrapalhando na adaptação dos atletas. A empresa se compromete a entrar em contato com jogadores e clubes para entender os motivos das reclamações de Neymar e de outros.

Neymar não é o único jogador que reclamou da bola. Após o clássico, o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, concordou com o craque. Já no Rio de Janeiro, o material recebeu reclamações de Filipe Luís e Rossi, do lado do Flamengo, e de Thiago Silva, pelo Fluminense.

Confira a nota na íntegra

“A Penalty e a FPF reafirmam seu compromisso com a qualidade, a inovação e o desenvolvimento do futebol, sempre ouvindo atentamente o feedback de atletas, treinadores e corpo técnico dos clubes para aprimorar seus produtos e garantir o mais alto nível de desempenho. A Penalty Ecoknit S11, modelo da bola do Paulistão Sicredi 2025, é certificada pela FIFA e habilitada para campeonatos Mundiais e Intercontinentais.

Seguindo a orientação da FIFA, a bola para 2025 evoluiu e está mais rápida e dinâmica. Tanto é verdade que este ano as partidas apresentam uma média maior de gols, com um crescimento de 19% em 2025 (2,4 gols por partida) vs 2024 (2,02 gols por partida). Resultando em uma competição ainda mais atraente para o público.

A Penalty reconhece que essa mudança pode ter um impacto na adaptação dos jogadores, especialmente em campos com mais irregularidades. A Penalty informa que entrará em contato com todos os clubes envolvidos no Paulistão Sicredi para ouvir os protagonistas do futebol —atletas e treinadores— e entender todos os pontos de críticas e sugestões para uma evolução constante da tecnologia e, principalmente, do resultado em campo de suas bolas.

Por fim, destacamos que a Penalty está constantemente atualizada com a FIFA e as entidades parceiras, contribuindo para o melhor resultado do esporte”.

