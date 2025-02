Rony chega a Belo Horizonte para assinar com Atlético-MG

Após o fim da novela sobre o destino de Rony, o jogador chegou a Belo Horizonte para assinar contrato com o Atlético-MG na noite desta quinta-feira (12). Afinal, resta passar apenas pelos exames médicos para oficializar o acordo. Antes de fechar com o Galo, o atacante teve seu nome ventilado no Vasco, porém, minimizou o assunto.

“Tem gente que pode dizer melhor, eu acredito que o aconteceu foi muita conversa, muito mimimi. Meu foco total é no Atlético”, disse Rony, em seu desembarque em Minas Gerais.

O jogador fez história no Palmeiras e deixa o Alviverde após 283 jogos, com 70 gols e 32 assistências. Além disso, conquistou 11 taças com o time paulista. Agora, Rony terá um vínculo de três anos com o Atlético, com a possibilidade de renovação por mais um.

“Deixando o Palmeiras para trás, com todo o carinho, com todo respeito e toda a história que construí lá. Me sinto feliz por representar uma torcida que também é gigantesca, uma torcida maravilhosa. Espero retribuir dentro de campo, com toda garra e determinação”, afirmou o atacante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.