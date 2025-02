Real Madrid já sabe quanto Vini Jr pretende receber para renovar contrato

O Real Madrid já sabe quanto Vini Jr quer receber para renovar seu contrato. A comitiva do jogador informou o valor ao clube espanhol e aguardam uma reunião nos próximos dias para concretizar a permanência do brasileiro, o que frustraria uma possível transferência para a Arábia Saudita. A informação é da ESPN.

O país árabe, aliás, tem interesse em fazer de Vini Jr o jogador mais bem pago da história. Entretanto, ainda segundo a publicação, as conversas não evoluem desde dezembro do ano passado e os representantes do brasileiro estariam incomodados com a falta de uma proposta oficial dos sauditas, avaliando tal indefinição como algo prejudicial à imagem do atleta de 24 anos.

Embora o valor pedido por Vini Jr não tenha sido revelado, a publicação informa que seria superior aos salários de Jude Bellingham e Kylian Mbappé. Recentemente, o ponta embolsou um bônus relevante por vencer o prêmio The Best da Fifa.

Com vencimentos de aproximadamente 17 milhões de euros (R$ 102,4 milhões, na cotação atual) líquidos por temporada, além de incentivos, Vini Jr tem contrato vigente até 2027. Na semana passada, aliás, o Real Madrid fez um contato inicial com o staff do brasileiro para dar o pontapé nas tratativas.

O atacante não tem pressa em renovar o vínculo, apesar de ter declarado seu desejo de seguir no clube merengue por um longo período. Mesmo assim, uma segunda reunião deverá ocorrer nos próximos dias.

