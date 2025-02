Lucas Maticoli fala sobre ‘decisão’ do Nova Iguaçu contra o Fluminense

O Campeonato Carioca chega na penúltima rodada da primeira fase deste final de semana e a briga pela classificação está intensa. O Nova Iguaçu, surpresa do ano passado, é o quinto colocado, com 13 pontos, empatado com o Sampaio Corrêa, primeiro time classificado para a semifinal. A próxima missão do Laranja Mecânica será contra o Fluminense, nono colocado, no Maracanã, no domingo (16), às 16h.

Apesar da diferença entre as posições, as equipes estão separadas por apenas dois pontos, o que dá um caráter decisivo para o jogo. O goleiro Lucas Maticoli prevê uma partida complicada diante do Tricolor e espera que o Nova Iguaçu prepare uma boa estratégia para surpreender no Maracanã.

“Todos os jogos estão sendo uma decisão e dessa vez não vai ser diferente, ainda mais pela circunstância da tabela. O Fluminense é uma grande equipe, vai jogar para vencer e nós também vamos entrar para buscar os nossos objetivos na competição, que é chegar na semifinal, então nós vamos fazer um jogo para conquistar os três pontos, respeitando o Fluminense, sabendo da qualidade do adversário, mas com uma boa estratégia a gente pode conquistar esses pontos que serão valiosos para a nossa campanha e para conquistar o nosso principal objetivo que é a classificação”, afirmou.

Pela primeira vez desde o começo do Carioca, as equipes tiveram uma semana de intervalo entre as partidas. Maticoli avaliou como positiva a pausa e ainda reforçou a quantidade de jogos que tiveram no último mês.

“Esse intervalo tem sido muito bom para nós, acho que principalmente pela questão física, foram nove jogos em trinta dias, é uma quantidade de jogos bem alta, jogos a cada três dias e com a intensidade muito alta. Isso atrapalha o rendimento do time como um todo e acredito que nessas semanas a gente vai conseguir recuperar bem. Os atletas que têm algum problema físico também vão ter uma recuperação maior para poder estar com força máxima nos dois duelos finais”, ressaltou.

Defesa indo bem

Com seis gols marcados e apenas seis sofridos, o Nova Iguaçu tem o segundo pior ataque e a segunda melhor defesa do Cariocão. Para Lucas, o sucesso defensivo da equipe é mérito de todos e não apenas do setor defensivo.

“Estamos com uma solidez defensiva muito boa e isso a gente entende que é um trabalho coletivo feito por todos os jogadores, tanto os que começam o jogo quanto os que entram no decorrer da partida também. É um trabalho que a gente frisa sempre, que a nossa marcação começa com o nosso último homem, que é o centroavante, que faz a marcação pressão, e muitas vezes a bola chega mastigada no nosso setor defensivo”, finalizou o goleiro.

