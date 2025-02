São Paulo vacila três vezes e fica no empate contra o Velo Clube

Sem saber de poupar o time para o clássico, o São Paulo empatou mais uma vez no Campeonato Paulista. Desta vez, o Tricolor empatou em 3 a 3 com o Velo Clube, depois de estar três vezes na frente do placar. O resultado aumenta a pressão para cima de Zubeldía.

Com o resultado, o São Paulo segue na liderança do Grupo C, com 15 pontos, mas perdeu a chance de garantir a sua classificação. Já o Velo Clube tem seis pontos e deixou a zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Tricolor encara o Palmeiras no Choque-Rei. Já o Velo Clube, após sua primeira viagem de avião, tem o duelo direto contra a queda diante à Inter de Limeira.

Luciano brilha e encerra o jejum do São Paulo

A partida começou com pouco espaço para o Tricolor. O Velo Clube conseguia se postar bem na defesa e teve a primeira chance, em chute para fora de Carlos Manuel. Só que na primeira vez que o São Paulo chegou, não desperdiçou. Luciano tocou para Enzo Díaz, que devolveu na medida para o camisa 10 chutar cruzado e abrir o placar.

O Velo respondeu em chute de fora da área de Pedro Favela, que Jandrei buscou no cantinho. O Tricolor voltou a atacar com Calleri. No primeiro, o atacante recebeu na área e a marcação travou para salvar. Depois, o argentino arriscou de longe e parou em grande defesa de Pablo. Só que o time de Rio Claro conseguiu chegar ao empate. Após cobrança de lateral rápida, Léo Campos colocou na cabeça de Sillas para deixar tudo igual.

O Velão ainda teve a chance de virar. Daniel Amorim recebeu na área, bateu cruzado e Jandrei salvou. O São Paulo respondeu em tabelinha de Oscar com Luciano, que chutou por cima. Só que a noite era do camisa 10. Após lançamento de Pablo Maia, Júlio Vaz errou o tempo de bola, Calleri ficou com ela e só tocou para Luciano chegar no meio da área e marcar mais um.

Tricolor vacila duas vezes e fica no empate

O Velo Clube começou a segunda etapa indo para cima, na busca de um novo empate. Jefferson Nem arriscou de fora da área e mandou ao lado do gol de Jandrei. O São Paulo respondeu com André Silva, que entrou no intervalo e, em sua primeira finalização, acertou a rede pelo lado de fora.

O Tricolor quase aproveitou outra bobeada para ampliar. Lucas Moura ficou com a bola após saída errada do Velo e parou em boa defesa de Pablo. Quando parecia que o Tricolor tinha o controle da partida, o Galo empatou mais uma vez. Após boa chegada, a bola caiu no pé de Daniel Amorim, artilheiro do time, que não perdoou e marcou o segundo.

O Tricolor partiu para cima na busca do terceiro gol. E não demorou muito para isso acontecer. Aos 36′, Patryck cruzou na área e André Silva concluiu para as redes. A arbitragem marcou impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal do atacante. Mais uma vez, o Velo buscou o ataque e quase empatou novamente. Desta vez, Arboleda se jogou na bola em chute de Daniel Amorim e salvou o São Paulo.

Por pouco, o Tricolor não aproveitou os espaços para marcar o quarto. André Silva recebeu na entrada na área e chutou colocado no ângulo, para defesa de Pablo. A chance fez falta lá na frente. Após recuperação rápida, a bola sobrou para Jefferson Nem, que bateu firme e empatou pela terceira vez.

SÃO PAULO 3 X 3 VELO CLUBE

Campeonato Paulista – 9ª Rodada

Data: 13/02/2025 (quinta-feira)

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

Público: 10.060 torcedores

Gols: Luciano, 25’/1ºT (1-0); Sillas, 34’/1ºT (1-1); Luciano 43’/1ºT (2-1); Daniel Amorim, 28’/2ºT (2-2); André Silva, 36’/2ºT (3-2); Jefferson Nem, 47’/2ºT (3-3)

SÃO PAULO: Jandrei; Cédric Soares (Ferreresi, 43’/2ºT), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Patryck Lanza, intervalo); Pablo Maia (27’/2ºT), Alisson, Lucas Moura e Oscar; Lucas Moura, Luciano (Igor Vínicius, 43’/2ºT) e Calleri (André Silva, intervalo). Técnico: Luis Zubéldia.

VELO CLUBE: Pablo; Rafael Ribeiro, Gabriel Mancha e Júlio Vaz (Pedro Cacho, 13’/2ºT); Carlos Manuel, Léo Baiano, Pedro Favela (Lucas Duni, 39’/2ºT) e Léo Campos; Sillas (Vinícius Leite, 33’/2ºT), Jefferson Nem e Daniel Amorim. Técnico: Guilherme Alves

Árbitro: Marianna Nanni Batalha

Assistentes: Daniel Luis Marques e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões Amarelos: Enzo Díaz (SPFC); Rafael Ribeiro (VEL)

