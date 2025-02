Brasil empata com Argentina, e título do Sul-Americano Sub-20 fica para a última rodada

Já classificados para o Mundial Sub-20, Brasil e Argentina empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (13), pela quarta rodada do hexagonal final do Sul-Americano da categoria. Echeverri abriu o placar no primeiro tempo, mas Rayan, do Vasco, deixou tudo igual na etapa final do jogo disputado no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela.

Com o resultado, ambas as seleções chegam a dez pontos. O time de Ramon Menezes, porém, lidera pelo saldo de gols: 4 a 3. Quem vencesse o clássico seria campeão antecipado. Desse modo, a definição do título será no próximo domingo, na quinta e última rodada.

A Seleção Brasileira terá pela frente o Chile, enquanto a Argentina enfrenta o Paraguai. A equipe Canarinho precisará vencer e manter o saldo de gols maior que o dos argentinos.

O jogo

Foi uma primeira etapa de extrema imposição dos argentinos, que não deram sossego ao setor defensivo brasileiro, em especial com Echeverri. O camisa 10 brilhou, com a bola passando por seus pés em praticamente todas as ações de ataque. Em lance de Insúa pela esquerda. a Argentina teve um pênalti a seu favor. E coube, portanto, ao craque do River Plate abrir o placar aos 40 minutos em uma cobrança de grande categoria. O Brasil, por outro lado, não conseguiu sair com a bola.

Na etapa final, a Seleção Brasileira mudou o plano de jogo e foi mais competitiva. Teve mais posse de bola em relação à primeira etapa. Mas os brasileiros só foram, efetivamente, levar perigo aos 32 minutos. Igor Serrote fez belo lançamento para Rayan, que invadiu a área com liberdade pela direita e chutou cruzado para empatar a partida. O jogo ganhou ares dramático a partir daí, já que mais um gol para qualquer lado definiria o campeão sul-americano. O placar, porém, se manteve 1 a 1, e a rodada final no domingo definirá o título.

BRASIL 1×1 ARGENTINA

4ª rodada do Hexagonal final do Sul-Americano Sub-20

Data-Hora: 13/2/2025 (quinta-feira)

Local: Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN)

Gols: Echeverri, 40’/1ºT (0-1); Rayan, 32’/2ºT (1-1).

BRASIL: Felipe Longo; Igor Serrote, Iago, Jair, Leandrinho; Gabriel Moscardo, Breno Bidon, Rayan, Pedro Henrique, Gustavo Prado; Nathan Fernandes. Técnico: Ramon Menezes.

ARGENTINA: Martinet; Gorosito, Giménez, Ramírez, Soler; Acuña, Delgado, Carrizo, Echeverri; Subiabre e Hidalgo. Técnico: Diego Placente.

Cartões Amarelos: Iago, Wesley, Igor Serrote, Pedrinho (BRA); Hidalgo (ARG)

