Flamengo pode conquistar a Taça Guanabara em clássico; veja cenários

Ao que tudo indica, o Flamengo vai conquistar o título da Taça Guanabara, a fase inicial do Campeonato Carioca. A segunda taça do ano pode chegar após o clássico contra o Vasco, às 21h45, no sábado, no Maracanã, pela 10ª rodada da competição. Em caso de vitória e tropeço do Volta Redonda, o Rubro-Negro conquista o troféu pela 25ª vez e ainda vantagem de dois resultados iguais na semifinal do Estadual.

Neste momento, o Flamengo ocupa a primeira colocação na tabela do Carioca, com 17 pontos. Ao mesmo tempo, o Volta Redonda figura na vice-liderança, com a mesma pontuação do Rubro-Negro. Apesar disso, ao comparar o saldo de gols das equipes, a diferença é grande: o Fla tem 13, enquanto o Voltaço possui um.

Ou seja, em caso de derrota da equipe aurinegra diante do Sampaio Corrêa e vitória rubro-negra, o Fla pode garantir o título da Taça Guanabara. Neste cenário, o Rubro-Negro poderia perder para o Maricá na última rodada, enquanto Volta Redonda ganhar do Boavista que mesmo não ultrapassaria os atuais líderes.

Em caso de empate com o Vasco, a equipe de Filipe Luís teria que torcer necessariamente por um tropeço do Volta Redonda em alguma das rodadas contra o Sampaio Corrêa ou Boavista. Por fim, se o Fla perder e o Voltaço vencer na 10ª rodada, o Rubro-Negro é obrigado a vencer o time de Maricá e “secar” a equipe da Cidade do Aço para faturar o troféu.

Sob comando do técnico Filipe Luís, o Flamengo segue em busca do bicampeonato seguido do Carioca. Na temporada 2024, o Rubro-Negro conquistou o torneio estadual de forma invicta, também vencendo a Taça Guanabara. Na decisão da competição, o Rubro-Negro enfrentou o Nova Iguaçu e levou a melhor por 4 a 0 no agregado.

Flamengo pode levar premiação?

Assim, como nos últimos anos, o Campeonato Carioca de 2025 não terá um valor reservado para ser dado como premiação ao campeão ou ao vice. Os clubes, afinal, receberão um valor como garantia mínima fixa pela participação e, dependendo da performance comercial do campeonato, como venda de placas, espaços, patrocínios, todos os clubes devem receber mais uma porcentagem ao final da competição.