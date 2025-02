Felipe Andrade, do Fluminense, embarca para ser emprestado ao Houston Dynamo

O Fluminense está perto de confirmar o empréstimo de Felipe Andrade ao Houston Dynamo, da Major League Soccer. Cria da base tricolor, o zagueiro embarcou, na noite desta quinta-feira (13), para os Estados Unidos. Por lá, irá realizar exames para assinar contrato com seu novo clube na temporada. A informação é do portal “ge”.

Nas últimas semanas, o atleta resolveu questões de documentação para fechar o acordo , que será um empréstimo com opção de compra. Os valores, no entanto, não foram revelados por ambas as partes.

Aos 22 anos, o jogador esteve fora da lista do elenco principal para 2025. Antes do retorno desse grupo, Felipe foi titular nas duas primeiras rodadas do Carioca em duas posições diferentes: lateral direito e volante.

Vale lembrar que ele se destacou na Copinha em 2023 e subiu para os profissionais. Assim, no ano do título da Libertadores, esteve em campo em oito oportunidades.

No ano passado, foi titular no meio de campo com Marcão à beira do campo, também no início do Estadual. Entretanto, perdeu espaço nos meses seguintes, quando o elenco completo esteve à disposição de Fernando Diniz e depois de Mano Menezes. Ao todo, ele tem 27 jogos pelos profissionais do Fluminense.

