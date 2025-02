Leicester x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado (15), Leicester e Arsenal se enfrentam às 9h30 (de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo acontece no King Power Stadium e coloca frente a frente duas equipes que lutam em posições opostas na tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Leicester

O Leicester não faz uma boa temporada e está na 18ª posição, com 17 pontos em 24 jogos. Assim, o time abre a zona de rebaixamento da Premier League e precisa da vitória em casa para subir de posição. Isto porque a diferença para o Wolves, primeiro fora da degola, é de apenas dois pontos.

Além disso, o momento atual do Leicester não é positivo e a equipe venceu apenas um jogo nas últimas cinco rodadas.

Para o duelo no King Power Stadium, o Leicester ainda enfrenta alguns problemas no elenco. Abdul Fatawu e Ricardo Pereira, lesionados, são baixas confirmadas. Ao mesmo tempo, Jamie Vardy, Jannik Vestergaard e Victor Kristiansen aparecem como dúvidas e ainda serão reavaliados pela comissão técnica.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal é o vice-líder da Premier League com 50 pontos, sete a menos que o Liverpool. Dessa maneira, os Gunners ainda sonham com a possibilidade de conquistar o título nacional e querem aproveitar o momento conturbado do adversário para buscar a vitória fora de casa.

Contudo, o time londrino enfrenta muitos desfalques, especialmente no ataque. Isto porque Kai Havertz, Martinelli, Gabriel Jesus e Tomiyasu estão lesionados e fora do jogo deste sábado. Mas, a boa notícia é que Bukayo Saka e Ben White estão perto de voltar e podem ficar no banco contra o Leicester.

Leicester x Arsenal

25ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 15/02/2025, às 9h30 (de Brasília).

Local: King Power Stadium, em Leicester (ING).

Leicester: Mads Hermansen, James Justin, Wout Faes, Jannik Vestergaard, Victor Kristiansen, Harry Winks, Boubakary Soumaré, Jordan Ayew, Bilal El Khannouss, Bobby Reid, Patson Daka. Técnico: Ruud van Nistelrooy.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Partey, Rice e Odegaard; Sterling, Trossard e Nwaneri. Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: Sam Barrott (ING).

VAR: Paul Tierney (ING).

