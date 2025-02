Hulk se manifesta contra negociação de volante do Atlético-MG com o Fluminense

O Fluminense negocia com o Atlético-MG a contratação do volante Otávio, de 30 anos. No entanto, um dos principais jogadores do Galo, Hulk se mostrou contra a transação e defendeu a permanência do jogador para a sequência da temporada de 2025, após o triunfo por 3 a 0 sobre o Itabirito, pelo Mineiro.

“Para te falar a verdade, eu espero que ele não vá. Não sei como está o andamento das negociações, mas o Otávio não é só um grande jogador. Ele é um grande atleta. Ele é um grande ser humano e exemplo para os mais jovens. Quando se tem um jogador assim, tem que se fazer de tudo para não abrir mão e para não perder, porque são jogadores que são referência e exemplo. Aquele que chega no treino e dá o seu melhor, que quando acaba o treino faz algo além para melhorar. Eu, particularmente, não abriria mão de um jogador assim”, disse o atacante.

No momento, o Tricolor aceitou a contraproposta enviada pelo Galo, restando pequenos ajustes para que efetuem a transação. O atleta chegou ao clube mineiro em 2022 por empréstimo junto ao Bordeaux.

Foi titular durante boa parte de sua passagem, somando 40 jogos em seu primeiro ano, além de 47 no segundo e 50 no terceiro. Em 2025, foram três partidas – todas saindo do banco. Assim, o jogador soma 140 aparições com a camisa do Galo mineiro.

Ele não anotou gols no período, mas contribuiu com três assistências. Foram quatro títulos pelo Atlético: três vezes campeão mineiro (2022, 2023 e 2024), além da Supercopa do Brasil (2022).

