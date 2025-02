Manchester City x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na Premier League 2024/25. Neste sábado (15), Manchester City e Newcastle se enfrentam às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na temporada, além de ser um confronto direto na briga pelo G-4.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Arsenal confirma atacante Havertz fora da temporada por lesão

Como chega o Manchester City

Em sua pior temporada desde a chegada do técnico Pep Guardiola, o City chega pressionado para o duelo deste sábado. Isto porque o time vem de uma derrota em casa para o Real Madrid no jogo de ida dos playoffs da Champions e precisa reverter o resultado no meio da semana, no Santiago Bernabéu, para ir às oitavas da principal competição de clubes do futebol europeu.

Antes, a equipe recebe o Newcastle neste sábado para não se afastar do G-4 da Premier League. No momento, o City é o 5º colocado com os mesmos 41 pontos do Newcastles, que aparece logo atrás, na 6ª posição. Ou seja, quem vencer o duelo em Manchester pode encerrar a rodada entre os quatro primeiros colocados, na zona de classificação para a próxima edição da Champions.

Contudo, a expectativa é que o técnico Pep Guardiola possa preservar alguns jogadores de olho na partida contra o Real Madrid. A equipe ainda enfrenta problemas com alguns atletas lesionados. São os casos de Rodri, Oscar Bobb e Nathan Aké.

Além disso, o zagueiro Akanji e o atacante Grealish serão reavaliados após serem substituídos na partida contra o Real Madrid e aparecem como dúvidas para este sábado.

Como chega o Newcastle

Por outro lado, o Newcastle chega embalado após confirmar a classificação na final da Copa da Liga Inglesa após eliminar o Arsenal na semifinal. Além disso, o clube almeja coisas maiores e quer aproveitar a má fase do City para superar um concorrente direto na luta pelo G-4.

Porém, o técnico Eddie Howe também enfrenta problemas no elenco. Joelinton, Lascelles, Barney, Steve Botman e Dan Burn, lesionados, são baixas confirmadas. A boa notícia, no entanto, fica pelo retorno de Anthony Gordon.

Manchester City x Newcastle

25ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 15/02/2025, às 12h (de Brasília).

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING).

Manchester City: Stefan Ortega; Matheus Nunes, John Stones, Nathan Aké e Josko Gvardiol; Mateo Kovacic; Savinho, Bernardo Silva, Phill Foden e Omar Marmoush; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Newcastle: Martin Dubravka; Tino Livramento, Sven Botman, Fabian Schar e Lewis Hall; Sean Longstaff, Sandro Tonali e Bruno Guimarães; Anthony Gordon, Jacob Murphy e Alexander Isak. Técnico: Eddie Howe.

Árbitro: Andy Madley (ING).

VAR: John Brooks (ING).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.