Osasuna x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Neste sábado (15), Osasuna e Real Madrid se enfrentam às 12h15 (de Brasília), em partida válida pela 24ª rodada de La Liga. O duelo acontece no estádio El Sadar, em Pamplona.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Real Madrid já sabe quanto Vini Jr pretende receber para renovar contrato

Como chega o Osasuna

O Osasuna está na 9ª colocação, com 31 pontos, e tem como grande objetivo conquistar uma vaga nas próximas competições europeias. Além disso, o time vive uma sequência de quatro jogos de invencibilidade em La Liga. Porém, somou apenas uma vitória e três empates.

A boa notícia para os donos da casa é que o técnico Vicente Moreno terá força máxima para o duelo deste sábado.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid chega embalado após a grande vitória sobre o Manchester City, fora de casa, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions. Dessa maneira, a equipe visita o Osasuna de olho em mais uma vitória para seguir com a liderança isolada de La Liga. Isto porque, no momento, o clube merengue está no topo da tabela com 50 pontos, com um de vantagem para o vice-líder e rival Atlético de Madrid.

Para o duelo deste sábado, Lucas Vázquez, David Alaba, Rudiger, Éder Militão e Dani Carvajal, lesionados, seguem fora. Mas, apesar de estar perto de um importante duelo no meio de semana, valendo vaga nas oitavas de final da Champions, a expectativa é que o técnico Carlo Ancelotti não poupe jogadores diante do Osasuna.

Osasuna x Real Madrid

24ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 15/02/2025, às 12h15 (de Brasília).

Local: El Sadar, em Pamplona (ESP).

Osasuna: Sergio Herrera; Jesús Areso, Flavien Boyomo, Alejandro Catena e Juan Cruz; Lucas Torró; Rubén García, Jon Moncayola, Aimar Oroz e Bryan Zaragoza; Ante Budimir. Técnico: Vicente Moreno.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio e Fran García; Dani Ceballos e Luka Modric; Rodrygo, Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (ESP).

Onde assistir: Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.