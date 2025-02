Comissão de arbitragem da CBF usará ranking para escalar árbitros; entenda

Com a saída oficial de Wilson Luiz Seneme, a CBF criou uma Comissão de Arbitragem e anunciou que irá montar um ranking dos profissionais do apito. Nesse sentido, o intuito é aproveitar essa lista para escalar os árbitros para os jogos de acordo com o desempenho de cada um ao longo do ano.

A Comissão irá atualizar o ranking para demonstrar quem teve as melhores atuações recentes, de acordo com Rodrigo Martins Cintra, gestor dessa iniciativa da entidade. Além disso, o foco é diminuir os erros e qualificar o quadro para melhorar o futebol brasileiro.

“O ranking nos dá um balizamento para que nós possamos escalar os melhores árbitros naquele momento. Entretanto, sabemos que ranking é estatística, e a estatística fala de passado. Então nós temos que analisar, mas temos que ter uma equipe técnica muito bem afinada para que no momento ela possa entender que aquele do ranking está no momento oportuno para que ele seja escalado para aquela rodada. Porque só entendendo o momento do árbitro é que nós vamos poder escalar os melhores, sejam eles nacionais, sejam eles internacionais”, disse Rodrigo.

“Vários elementos vão nos conduzir para sabermos quais são os top-10, os top-20, os top-30, os top-100, para que nós possamos encaixá-los dentro dessas linhas de designação para as partidas. E a partir daí nós vamos analisar a essa escala (de arbitragem). Esse ranking, ele é algo que é mutante, ele não é fixo, ele se transforma e ele muda a cada temporada. Então, nós vamos ter uma atenção tremenda. Com isso, uma parte da equipe de arbitragem passa a ser fundamental”, completou.