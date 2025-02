Leverkusen x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Alemão 2024/25. Neste sábado (15), Leverkusen e Bayern de Munique fazem o duelo mais aguardado da 22ª rodada da Bundesliga. As equipes se enfrentam às 14h30 (de Brasília), na BayArena.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Rede TV (TV aberta), sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).

LEIA MAIS: Real Madrid já sabe quanto Vini Jr pretende receber para renovar contrato

Como chega o Leverkusen

O atual campeão da Bundesliga tem a chance de entrar de vez na briga pelo bicampeonato. Isto porque o time comandado pelo técnico Xabi Alonso é o vice-líder da competição, com 46 pontos, e pode diminuir a vantagem do Bayern de Munique para cinco pontos.

Contudo, o momento do Leverkusen não é dos melhores. Isto porque o time empatou dois jogos nas últimas três rodadas do Campeonato Alemão e viu o Bayern abrir uma boa vantagem na liderança, que no momento é de oito pontos.

Para o duelo deste sábado, o técnico Xabi Alonso não poderá contar com Terrier e Belocian, lesionados.

Como chega o Bayern de Munique

Por outro lado, o Bayern de Munique é o líder isolado da Bundesliga e está no caminho certo para a conquista de mais um título nacional. A equipe lidera a competição com 54 pontos em 21 jogos, com oito de vantagem para o Leverkusen. Ou seja, até mesmo um empate neste sábado já seria um grande resultado para os Bávaros.

Sem baixas de última hora, a tendência é que o técnico Kompany repita a escalação que enfrentou o Celtic, na Escócia, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions. Contudo, João Palhinha e Alphonso Davies, lesionados, seguem sem condições de ir a campo.

Leverkusen x Bayern de Munique

22ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25

Data e horário: sábado, 15/02/2025, às 14h30 (de Brasília).

Local: BayArena, em Leverkusen (ALE).

Leverkusen: Hrádecky; Mukiele, Jonathan Tah e Hincapié; Arthur, Robert Andrich, Xhaka, Aleix García e Grimaldo; Nathan Tella e Boniface. Técnico: Xabi Alonso.

Bayern de Munique: Manuel Neuer; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae e Raphael Guerreiro; Joshua Kimmich e Goretzka (Aleksandar Pavlovic); Coman (Sané), Musiala e Michael Olise; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Árbitro: Daniel Siebert (ALE).

Onde assistir: Rede TV (TV aberta), sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.