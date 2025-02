Internacional comunica incêndio no Beira-Rio, mas sem vítimas

O Internacional comunicou que precisou realizar uma intervenção no estádio Beira-Rio, nesta sexta-feira (14), devido a um incêndio na região das tribunas. De acordo com informativo da diretoria, já houve controle do incidente, que não teve vítimas ou feridos, nem mesmo grandes prejuízos ao patrimônio do clube.

O episódio, aliás, ocorreu em uma área da Tribuna Sul. Segundo relato do Corpo de Bombeiros, o espaço fica no segundo andar e se trata de um local que constantemente acolhe confraternizações organizadas pela direção do Inter. A corporação indicou que a ocasião provocou mais fumaça do que fogo. Assim, a diretoria do Colorado e os bombeiros vão apurar as motivações do incêndio.

Inicialmente, a principal teoria é que a realização de um churrasco na última quinta-feira (13) causou o incidente. Com isso, um pedaço de carvão poderia ter originado o calor que chegou ao revestimento da tribuna e teria sido o princípio das chamas.

Veja a nota sobre o incêndio no Beira-Rio

O Sport Club Internacional informa que um foco de incêndio foi registrado em um espaço localizado na Tribuna Sul do Estádio Beira-Rio nesta sexta-feira.

O motivo do sinistro, segundo o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, gerou mais fumaça do que fogo.

As causas serão investigadas pelo Clube e Corpo de Bombeiros. Não houve feridos, e os danos ao patrimônio foram mínimos não afetando as atividades do estádio.

Internacional briga pela melhor campanha do Estadual

Em um primeiro momento, a preocupação foi com o duelo do Inter diante do Monsoon, já que o incidente ocorre nas vésperas do embate. Na oportunidade em questão, as duas equipes duelam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

Neste confronto, a principal meta do Internacional será assegurar a melhor campanha do torneio na rodada final da fase de grupos. A equipe assumiu tal posto após a vitória sobre o São Luiz na sétima rodada do Estadual, na qual alcançou os 17 pontos e manteve a liderança do Grupo B. Tal cenário foi possível também graças ao empate do Juventude com o Avenida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.