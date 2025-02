Barboza se pronuncia após confusão em Flamengo x Botafogo

Na derrota do Botafogo para o Flamengo por 1 a 0 na última quarta-feira (12), o zagueiro Alexander Barboza foi expulso após confusão ao fim da partida. Na ocasião, o jogador de desentendeu com Bruno Henrique e iniciou uma briga generalizada no campo do Maracanã.

O atleta se pronunciou pela primeira primeira vez após o ocorrido através de suas redes sociais. Assim, afirmou que quem desrespeita o escudo do Botafogo, não merece seu respeito, mas destacou que “violência nunca será a melhor maneira de resolver as coisas”.

“Jogar a pedra e esconder a mão? Nunca. Cada um sabe o que faz, os motivos e as consequências… Defender o escudo que represento de qualquer forma é o que me ajudou na minha carreira profissional a ser quem sou e alcançar as coisas que consegui, e quem o desrespeita não merece meu respeito de forma alguma. No entanto, a violência nunca será a melhor maneira de resolver as coisas”, escreveu o zagueiro.

A briga

O zagueiro Barboza, do Botafogo, e o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, levaram o estranhamento de jogo, que perdurou por praticamente todo clássico, para o apito final. O jogador rubro-negro proferiu algo em direção ao argentino, que prontamente o derrubou em campo e partiu para cima. Gerson interviu e devolveu o empurrão no zagueiro alvinegro – exato momento em que recebeu o cartão vermelho. A briga se desencadeou a partir daí.

Em meio ao caos generalizado no centro do gramado, o zagueiro alvinegro tentou agredir Bruno Henrique novamente, mas desta vez com um soco no rosto. Barboza errou o golpe e acabou atingido por Cleiton, que estava próximo do atacante rubro-negro. A confusão se estendeu por mais uns minutos e, depois, prosseguiu no túnel a caminho dos vestiários.

