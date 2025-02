Bayern de Munique renova contrato com jovem Musiala até 2030

O Bayern de Munique anunciou, nesta sexta-feira (14), a renovação com o jovem Musiala. Um dos principais destaques do time, o meia-atacante, de 21 anos, assinou até junho de 2030. O contrato anterior tinha validade somente até 2026.

Musiala vinha despertando o interesse de outros clubes do futebol europeu, como Real Madrid, Barcelona e Manchester City. Assim, o atleta acredita que pode conquistar muitos títulos com os bávaros.

“Estou muito feliz. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo. Tomei meus primeiros passos como profissional aqui, e acredito fielmente que podemos alcançar algo grandioso com este clube nos próximos anos. Me sinto em casa tanto em Munique quanto no clube. Temos muito a conquistar”, afirmou.

O jovem chegou ao Bayern em 2019, após passagem pelas categorias de base do Chelsea. Dessa maneira, não demorou muito para ser alçado à equipe principal, o que ocorreu na temporada 2020/21. A estreia ocorreu em maio de 2020.

Apesar de ter apenas 21 anos (completa 22 no dia 26 de fevereiro), Musiala já é um “veterano” no que se refere a número de jogos pelo clube. Assim, até o momento, disputou 193 partidas oficiais pelo Bayern, com 58 gols e 31 assistências. Neste período, foi campeão da Bundesliga (quatro vezes), da Supercopa da Alemanha (três), da Champions League (uma), da Supercopa da Europa (uma) e do Mundial de Clubes (uma).

Musiala atuou em 39 jogos pela seleção da Alemanha

Na atual temporada, o meia-atacante atuou em 30 jogos pelo Bayern, com 15 gols marcados e seis assistências.

Pela seleção da Alemanha, Musiala entrou em campo em 39 partidas. Assim, participou de competições importantes como Eurocopa (2020 e 2024) e a Copa do Mundo de 2022.

Neste sábado (15), o Bayern visita o Bayer Leverkusen às 14h30 (de Brasília), em duelo dos dois líderes da Bundesliga. Os bávaros lideram com 54 pontos, oito a mais que o rival.

