Barcelona renova contrato de jovem zagueiro com multa de R$ 3 bilhões

O Barcelona anunciou, nesta sexta-feira (14), a renovação do contrato do jovem zagueiro Pau Cubarsí, de 18 anos. Assim, o defensor, que é titular da equipe catalã, estendeu seu vínculo até 2029. A cláusula de rescisão gira em torno dos 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões na cotação atual).

Nesse sentido, o atleta já tem 60 jogos no time principal e atuou em 23 partidas de LaLiga na temporada e em oito partidas da Champions League.

De acordo com o The Athletic, o Manchester City demonstrou interesse na jovem promessa, que, no ano passado, já havia renovado seu contrato até 2027.

Ele iniciou carreira nas categorias de base do Girona e defendeu o Barcelona B até dezembro de 2023. No ano seguinte, fez sua estreia no time principal no dia 18 de janeiro, em vitória sobre o Unionistas de Salamanca na Copa do Rei, quando deu uma assistência.

Por fim, Jordi Roura, ex-diretor da base do clube, define o jogador como “extremamente sério e culto” e valoriza o relacionamento com sua família.

