Jogador é condenado por gravar vídeos sexuais sem consentimento

O Tribunal de Seul (Coreia do Sul) condenou o atacante Hwang Ui-jo, de 32 anos, a um ano de prisão suspensa por gravações ‘secretas’ de encontros sexuais com ex-parceiras. Visto que a Justiça considerou a ameaça de reclusão e a repercussão do fato como punição cabal, então o jogador não será detido pelo crime.

Em setembro, a cunhada de Ui-jo acabou condenada a três anos de prisão por tentativa de extorsão. Isso porque a mulher publicou os vídeos privados enquanto se passava por sua ex-namorada, na tentativa de chantageá-lo e acusá-lo de infidelidade. Ele, então, a processou.

Hwang Ui-jo defendeu clubes como Nottingham Forest, Norwich e Bordeaux antes de chegar ao Alanyaspor, da Turquia, em setembro de 2024. O atacante também coleciona passagens pela seleção nacional, com 19 gols em 62 partidas.

Condenação de Hwang Ui-jo

O caso veio à tona no ano passado em meio às chantagens de sua cunhada, mas as gravações aconteceram durante relações sexuais com ex-parceiras, em 2022. Os vídeos chegaram às redes sociais através de um perfil fake da então cunhada, que passou a exigir dinheiro do jogador depois de ter acesso aos conteúdos. Hwang Ui-jo não efetuou o pagamento e acabou exposto pela conta falsa criada no Instagram.

Ele se apresentou pela primeira vez ao tribunal em outubro do ano passado e declarou-se culpado. Ui-jo disse que estava “profundamente arrependido” por causar “decepção” a todos que se importam com ele.

“Não farei mais nada de errado no futuro, apenas meu melhor como jogador de futebol. Peço sinceras desculpas às vítimas afetadas por minhas ações e lamento profundamente a decepção que causei a todos aqueles que se importaram e me apoiaram”, declarou.

“Conteúdo amplamente distribuído dentro e fora da Coreia do Sul (…) A natureza do crime é muito grave”, acrescentou o tribunal, que considerou o reconhecimento do crime como atenuante.

Hwang Ui-jo acabou condenado pelas acusações relacionadas a uma mulher, mas absolvido das acusações ligadas à outra.

Astro sul-coreano é afastado

O atacante estava na lista de convocados da Associação de Futebol da Coreia do Sul (KFA) para os jogos da Copa Asiática à época. A seleção, no entanto, optou por afastá-lo até a conclusão do caso. O atacante ainda passará por julgamento.

