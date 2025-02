Edenilson convence Quinteros e se torna peça importante no Grêmio

O meio-campista Edenilson é uma das principais surpresas neste início de temporada no Grêmio. Afinal, ele provou ao técnico Gustavo Quinteros que poderia ser útil, ganhou espaço no elenco e se tornou uma “espécie” de 12º jogador na equipe. Em algumas ocasiões, pela sua polivalência, o atleta serve para a resolução de alguns problemas em campo para o comandante.

Além da sua mobilidade e boa marcação como pontos fortes, Edenilson adquiriu uma importância tática e é o líder de assistências do Imortal ao lado de Aravena. Com cinco passes para gol, eles são os principais jogadores que vão disputar o Campeonato Brasileiro neste quesito no início da temporada.

Ou seja, as boas apresentações no Estadual permitiram ao jogador renascer no Imortal e superar a desconfiança pelo passado de protagonismo no arquirrival. A sua relevância no atual cenário é evidente, pois somente ele e Aravena atuaram em todos os sete compromissos do Grêmio até aqui no ano.

Polivalência permite Edenilson renascer no Grêmio

Pela sua versatilidade, Edenilson iniciou o ano como uma opção como volante. Portanto, em um primeiro momento, o jogador disputaria a posição com Villasanti, Dodi e Pepê, mas foi deslocado. Com a chegada do colombiano Cuéllar, o espaço no meio de campo tornou-se restrito e ele se reinventou. Afinal, Quinteros identificou no atleta a capacidade de preencher a lacuna na ponta com a saída de Soteldo, que retornou ao Santos depois de período de empréstimo.

Em todas as sete partidas do Tricolor Gaúcho no Estadual, Edenilson jogou improvisado. O camisa 15 foi titular na estreia da temporada diante do Brasil de Pelotas na vaga de Pavón. Contudo, no embate seguinte, começou no banco, porém foi essencial com assistência para Braithwaite e marcou o gol que fechou a goleada sobre o Caxias.

Posteriormente, contribuiu com passes para gols nos confrontos com Monsoon e São Luiz. No último embate do time, contra o Pelotas, repetiu a proeza em duas ocasiões. Na sequência, o grande desafio para Edenílson será manter sua frequência em campo com as chegadas dos atacantes Francis Amuzu e Cristian Olivera. Desta forma, a expectativa é de que volte a ser uma alternativa como volante.

Números pelo Imortal no início da temporada

– 7 jogos (3 como titular)

– 1 gol

– 5 assistências

– 61 minutos para participar de gol

– 5 finalizações

*Dados do Sofascore

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.