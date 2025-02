Sorteio define horários em rodada final do Sul-Americano Sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai determinar por sorteio, nesta sexta-feira (14), às 18h (de Brasília), a ordem dos jogos na última rodada do Sul-Americano Sub-20. No duelos que acontecem no domingo (16), apenas Brasil e Argentina tem possibilidades matemáticas de conquista.

No regulamento da competição, não está prevista a realização de jogos em horários simultâneos na rodada derradeira. Desse modo, atuar antes do rival significaria não ter a possibilidade de garantir o título com suas próprias forças.

As duas seleções estão igualadas com dez pontos, na liderança do hexagonal final, mas a Seleção leva vantagem no saldo de gols. Enquanto o Brasil tem saldo positivo de oito tentos, os argentinos tem saldo de seis. Desse modo, se os comandados de Ramon Menezes vencerem o Chile e o selecionado de Diego Placente bater o Paraguai pela mesma vantagem, o Brasil fica com a taça.

Caso a seleção argetina consiga, ao menos, igualar no saldo, o título vai para os portenhos. Isso porque, depois de confronto direto no hexagonal final (empate em 1 a 1) e saldo de gols, o terceiro critério de desempate é de gols marcados. Atualmente, a Argentina marcou oito tentos enquanto os brasileiros fizeram seis.

Com isso, para igualar o atual saldo do Brasil, necessariamente, os argentinos precisam se manter com mais tentos assinalados que o ponteiro do Sul-Americano Sub-20.

