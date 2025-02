Ex-Manchester United, acusado de crime sexual, espera chegada de segunda filha

A decisão de deixar o Manchester United possibilitou ao atacante Mason Greenwood passar por uma mudança em sua vida. Isso porque ele passa por uma excelente fase no futebol francês após superar a desconfiança. O bom momento se estende para fora de campo, já que de acordo com o jornal inglês “The Sun”, ele soube, nesta semana, que será pai novamente de uma menina, mais um fruto do relacionamento com Harriet Robson.

Anteriormente, a companheira acusou-o de violência sexual e tentativa de estupro. A primeira filha do casal, Summer, nasceu em julho de 2023. Greenwood compartilhou uma foto da esposa e da herdeira assistindo a um jogo do Olympique de Marselha no estádio e lhe parabenizou. As duas usavam uma camisa da equipe com o número 10 e o nome do atacante.

“’Feliz aniversário para a melhor parceira e mãe, nós te amamos”, celebrou o atleta.

Greenwood vence desconfiança e se torna peça importante na França

Após a polêmica denúncia, o jogador optou por se transferir para o clube francês em julho do ano passado por um negócio que pode chegar aos 30 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões na cotação da época). Greenwood superou a rejeição inicial da sua contratação por parte da torcida e até mesmo do prefeito da cidade pela denúncia. O governante afirmou que pressionaria o presidente do Olympique de Marselha para cancelar a transferência

Em sua apresentação, Greenwood foi questionado sobre o assunto e tratou de garantir que era passado e não queria controvérsias em sua passagem. Ele respondeu em campo e superou a reprovação. Nesta temporada, tornou-se peça-chave e levou a equipe para segunda colocação do Campeonato Francês, com dez pontos de desvantagem para o PSG. Além disso, ele é o vice-artilheiro do torneio, com 13 gols em 21 partidas. O desempenho de destaque já desperta o interesse de Atlético de Madrid e Barcelona.

Passagem conturbada pelo Manchester United

O atacante surgiu como uma promessa nas categorias de base dos Diabos Vermelhos. Em sua chegada ao profissional, atuou em 129 partidas e marcou 35 gols. Contudo, o seu período no clube inglês foi manchado exatamente pelas denúncias de violência sexual e tentativa de estupro por parte de Harriet Robson. Ele acabou preso por conta das acusações no início de janeiro de 2022 e Greenwood passou por interrogatório durante dois dias.

Em seguida, pagou a fiança e deixou a prisão. Meses depois, em outubro, não respeitou uma das exigências, já que tentou entrar em contato com a ex-namorada. Tal situação provocou mais uma detenção após a polícia de Manchester receber a notificação. O atacante recebeu o aval para deixar a penitenciária depois de quatro dias e passou a responder o processo em liberdade.

Posteriormente, o Ministério Público retirou as acusações contra Greenwood. A alegação foi que houve a “retirada de testemunhas importantes e novo material vindo à tona”.

Sem espaço no Manchester United por conta das denúncias, ele foi atuar pelo o Getafe na última temporada por empréstimo e deu início a sua reviravolta. Afinal, o atacante marcou dez gols e deu sete assistências. Com isso, foi eleito o melhor jogador do clube na temporada.

