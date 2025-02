Apresentador de reality, ex-Globo ganha programa semanal de esporte no Kawai

Felipe Andreoli, que apresentava o Globo Esporte São Paulo, vai seguir trabalhando com esporte mesmo fora da emissora. Apesar de estar escalado para apresentar programas de entretenimento na sua nova casa, a Record, um novo trabalho vai permitir que o apresentador siga na editoria esportiva.

De acordo com a Folha de São Paulo, ele terá um programa semanal no Kwai, uma plataforma de vídeos curtos, com patrocínio da casa de apostas Superbet. Portanto, Andreoli terá um videocast de esportes chamado Andreoli Mode On e vai receber convidados famosos, artistas, atletas e nomes ligados ao esporte. A estreia será com Cafu, ex-capitão da seleção brasileira no pentacampeonato mundial.

“Estou feliz, era uma coisa que eu queria muito fazer. Afinal, faz parte da minha profissão, ser curioso, fazer perguntas, descobrir coisas sobre as pessoas que tanta gente já entrevistou. Junto com o bate papo, teremos pequenos desafios e brincadeiras, algo que sempre fiz na minha carreira. A ideia é termos convidados de diversas áreas, mas vou manter um pezinho em um tema que eu gosto muito, que é o esporte. Então, o assunto vai permear todos que estiverem com a gente”, contou Andreoli a Folha de São Paulo.

