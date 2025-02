Defesa do Flamengo se destaca em início de temporada; veja números

Fazer gol é uma das alegrias do futebol, mas não sofrer também é um ponto a se destacar. Este é o caso da defesa do Flamengo neste momento no início de temporada. Em 10 jogos, a equipe rubro-negra sofreu apenas seis gols, contando as quatro primeiras rodadas do Carioca com o time sub-20. Já com a equipe principal, o aproveitamento é ainda melhor sob o comando de Filipe Luís.

Nas primeiras quatro rodadas, Cléber dos Santos assumiu o comando do Flamengo no início da competição estadual. Foram duas derrotas, um empate e apenas uma vitória, que foi na goleada sobre o Bangu. Foi o único jogo sob o comando do treinador do sub-20 que o Fla não levou gol. Somando os duelos contra Boavista, Nova Iguaçu e Madureira foram cinco gols sofridos.

Contudo, a partir do jogo contra o Volta Redonda já sob o comando de Filipe Luís, a equipe principal melhorou esses números. Em seis partidas até o momento, com times mistos e considerado titular, o Flamengo sofreu apenas um gol. Foi justamente na partida contra o Botafogo pela decisão da Supercopa do Brasil. São cinco vitórias e apenas um empate, que foi contra o Fluminense. Um grande aproveitamento para o início de temporada. Além disso, o time demonstra solidez e não cede muitos espaços aos adversários, além de ter uma características de ficar com a posse de bola.

No time considerado titular, Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro formam a defesa. Por outro lado, a defesa considerada reserva tem Matheus Cunha no gol, Cleiton e João Victor na zaga e, por fim, Varela e Ayrton Lucas nas laterais. As duas escalações dão conta do recado. Além disso, Filipe Luís ainda ganhou reforço de Danilo, que chegou como zagueiro, mas também pode atuar como lateral.

Próximo desafio do Flamengo

Diante do Vasco, o Flamengo procura manter o ótimo aproveitmento, neste sábado, às 21h45, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino, aliás, é o segundo time com maior número de gols na competição, atrás somente do próprio rubro-negro, que soma 18 gols.

