Um ano de ‘carreira’, mais de 11 mil horas dedicadas: a outra paixão de Neymar

No próximo mês, Neymar vai fazer 16 anos de carreira no futebol. Mas essa não é a única paixão do camisa 10 do Santos. Fora de campo, ele também é gamer. Aliás, no último ano, ele se dedicou bem a sua outra “carreira”.

De acordo com o Dexerto, Neymar tem 11 mil e 345 horas registradas em Counter-Strike 2 na plataforma Steam — que equivalem a aproximadamente um ano e quatro meses de jogo.

Para se ter uma noção, vale comparar o tempo que o jogador defendeu o Barcelona – onde viveu os anos mais vitoriosos da sua carreira. Ele ficou 15 mil e 342 minutos em campo pelo clube espanhol entre 2013 e 2027, totalizando cerca de 256 horas. Ou seja, o tempo no Counter-Strike é cerca de 47 vezes maior do que o tempo total jogado pelo clube catalão.

Vale ressaltar, portanto, que Neymar sofreu uma grave lesão no joelho em outubro de 2023, o que deixou de fora dos gramados por um ano. Dessa maneira, ele conseguiu se dedicar aos jogos.

Futuro de Neymar é ser gamer?

Neymar, que está de volta ao futebol brasileiro, busca encontrar seu alto nível após ficar um ano sem jogar – e sofrer uma nova lesão, mais leve, assim que retornou. Aliás, ele busca no Santos um recomeço, literalmente. O camisa 10 da equipe paulista espera estar à disposição da Seleção Brasileira na Copa do Mundo ano que vem.

Aos 33 anos, o jogador ainda não fala em aposentadoria, mas pode começar a surgir o pensamento nos próximos anos. Muitos jogadores acabam seguindo no futebol após se aposentar, fazendo parte de algum clube internamente ou sendo técnico. Outros optam por ser comentaristas esportivos e afins. Mas com Neymar deve ser diferente. Com sua dedicação como gamer – até o momento, como “hobby”, ele já tem uma possibilidade de nova profissão definida.

Gabriela Freindorfer, jogadora de Counter-Strike da Furia e streamer, comentou sobre Neymar no jogo. Segundo ela, ele é bem competitivo e tem futuro na profissão.

“Joga muito bem, nem hesitei em falar. E o bicho é competitivo. Se você jogar dama com ele, qualquer jogo, ele vai ser competitivo. Não gosta de perder. Quando eu entro para jogar, ou ele fala: ‘A Gabs está no meu time’, porque não quer perder, ou ele me coloca em um time com 4 pessoas que não sabem jogar direito. Ele é bom, tem futuro”, disse.

Gabs fez história no CS ao integrar a primeira equipe 100% feminina a alcançar a série A da Liga Gamers Club, tradicional campeonato brasileira de CS.

