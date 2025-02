Botafogo encaminha contratação de Santiago Rodríguez, do New York City

O Botafogo encaminhou nesta sexta-feira a contratação do meia-atacante Santiago Rodríguez, que pertence ao New York City, da MLS. Aos 25 anos, o meio-campista é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para assinar um contrato de quatro anos com o alvinegro, ou seja, até o final de 2028. A informação inicial foi da rádio uruguaia “Sport 890”.

Os valores do negócio giram em torno de 17 milhões de dólares (cerca de R$ 98 milhões). O dono da SAF do Botafogo, John Textor, teve uma reunião com os representantes do jogador para selar o acordo nesta sexta-feira.

Além do Botafogo, o Estudiantes também estava tentando a contratação do jogador, que deu preferência pelo Botafogo. Aliás, Santi Rodríguez começou a carreira no Nacional-URU e também passou pelo Montevideo City Torque, do mesmo grupo do New York City.

Santi Rodríguez joga como meia caindo pelo lado esquerdo de ataque. Ele tem 11 jogos pela seleção do Uruguai e, na última temporada, fez 16 gols e deu seis assistências em 40 partidas pelo New York City.

Por fim, Santiago Rodríguez pode ser a oitava contratação do Botafogo para 2025. O Alvinegro fechou com o goleiro Léo Linck, dos zagueiros Jair e David Ricardo e dos atacantes Artur, Nathan Fernandes e Rwan Cruz, além do meia Wendel, que só chega em junho.

