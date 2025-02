Roger Machado deve optar por time alternativo do Inter contra o Monsoon

O técnico Roger Machado avalia as melhores opções para escalar o Inter visando ao confronto com o Monsoon, neste sábado (15). Afinal, o jogo tem grande relevância para o Colorado, pois uma vitória garante a primeira colocação geral do Campeonato Gaúcho para a equipe. Ao mesmo tempo, o comandante percebe a necessidade de preservar alguns de seus titulares. Ou seja, a tendência é de que haja uma mescla entre as principais peças e outros jogadores reservas.

Caso confirme o triunfo, o Inter terá a vantagem na semifinal ao decidir a vaga para a decisão do Estadual em sua casa. Além disso, possivelmente é que fuja de adversários mais fortes, como é o caso de Grêmio e Juventude, que também integram a Série A do Brasileirão. No atual contexto, o mais provável que o seu oponente na etapa seguinte seja Caxias ou Ypiranga, duas equipes que vão disputar a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Inter provavelmente terá muitas mudanças no time titular

Roger deve preservar o zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Bernabei e o experiente volante Fernando. Todos como uma maneira de evitar lesões por desgaste físico com uma atenção maior a Fernando em toda temporada. Isso porque o departamento de fisiologia traçou um plano de aprimoramento físico para ele ter maior frequência em campo devido ao seu histórico de lesões.

Valencia tem grandes chances de ser titular na vaga de Borré. O colombiano possivelmente também vai ganhar um descanso. Já o equatoriano foi essencial para a vitória do Internacional sobre o São Luiz. O meio-campista Alan Patrick e o atacante Wesley seguem como dúvidas. Os dois passaram por reavaliação depois de precisarem de substituição no último compromisso do time.

Roger conta com retorno, mas ainda com duas indefinições

O camisa 10 sofreu um problema no pé direito aos 35 minutos da segunda etapa. Wesley ficou em campo somente até o final do primeiro tempo, pois sentiu desconforto na coxa esquerda. O resultado dos exames de Alan Patrick deve ser divulgado apenas ao fim desta sexta-feira (14). Caso não tenha condições de atuar, o meio-campista Yago Noal e o atacante Carbonero são os possíveis substitutos.

Por outro lado, Roger Machado conta com o retorno do meio-campista Bruno Henrique após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve jogar no lugar de Thiago Maia, que está perto de um retorno ao Santos. Neste cenário, o provável time titular do Internacional é: Anthoni; Braian Aguirre, Agustín Rogel, Victor Gabriel e Ramon (Bernabei); Ronaldo, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero e Wanderson; Enner Valencia.

O Colorado é o líder do Grupo B, com 17 pontos, e segue invicto no Campeonato Gaúcho. A equipe pretende confirmar a melhor campanha do torneio e a invencibilidade no duelo com o Monsoon, neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela oitava e última rodada da fase de grupos do torneio.

