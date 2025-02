Santa Clara x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Santa Clara e Benfica se enfrentam neste sábado (15/2), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Português. A bola vai rolar às 15h, no Estádio de São Miguel.

O Benfica venceu os dois últimos jogos, mas ainda está distante do líder Sporting, aparecendo na segunda colocação: 51 a 47 pontos. Porto e Braga, ambos com 43, aparecem logo depois. O próprio Santa Clara é quem está em quinto lugar, com 38 pontos.

Onde assistir:

Disney +

Como chega o Santa Clara

A equipe do Açores não perde há quatro partidas. A série invicta engloba duas vitórias e um empate fora de casa contra o Porto. Para o duelo de logo mais, o Santa aposta na grande fase como mandante, afinal, são sete vitórias em 11 partidas na temporada. O zagueiro Pedro Pacheco, lesionado, é a única baixa para o confronto.

Como chega o Benfica

O time da capital portuguesa pode não contar com o astro argentino Di Maria. Afinal, o atacante deixou o duelo contra o Monaco com dores na parte anterior da coxa esquerda. Já o meia Renato Sanches é baixa confirmada, com lesão na coxa direita.

Santa Clara x Benfica

22ª rodada do Campeonato Português 2024/25

Data e horário: sábado, 15/02/2025, às 15h (de Brasília).

Local: Estádio de São Miguel, Ponta Delgada (POR)

Santa Clara: Batista; Lima, Rocha, Nunes; Soares, Araújo, Adriano, Calila; Ricardinho, Vinicius, Klismahn Técnico: Vasco Matos

Benfica: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Carreras; Florentino, Aursnes e Kokçu; Akturkoglu, Schjelderup e Pavlidis Técnico: Bruno Lage

Árbitro: Helder Malheiro

