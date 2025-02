Quinteros esboça utilização de time alternativo do Grêmio contra Ypiranga

O treinador Gustavo Quinteros provavelmente vai optar por preservar os titulares do Grêmio no embate com o Ypiranga, neste sábado (15). Afinal, a equipe se encontra em situação tranquila no Campeonato Gaúcho, pois garantiu sua classificação antecipada para as semifinais. Outro ponto que influencia esta decisão é a estreia do Imortal na Copa do Brasil na próxima semana.

O comandante já havia indicado tal possibilidade na última entrevista coletiva. Assim, a tendência é de que jogadores oriundos da base ganhem oportunidades entre os 11 iniciais, como o goleiro Adriel, o zagueiro Natã Felipe, o meio-campista Ronald e o atacante Gabriel Mec. O recém-contratado volante Camilo Reijers é uma provável novidade entre os relacionados. Até porque foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF dentro do prazo de inscrição para a disputa do Campeonato Gaúcho.

Desta forma, um possível time titular do Grêmio é: Adriel, João Lucas, Natã, Viery, Pedro Gabriel; Dodi (Camilo), Pepê, Monsalve; Gabriel Mec, André Henrique e Arezo.

A possível escolha de Quinteros por preservar os titulares envolve a proximidade do confronto com o São Raimundo, pela primeira fase da Copa do Brasil. Isso porque os jogadores vão passar por uma viagem desgastante até a cidade que leva o mesmo nome do time, em Roraima. O embate, aliás, vai ocorrer no estádio Flamarion Vasconcelos, às 19h30 (de Brasília), na próxima quarta-feira (19).

Antes disso, o compromisso do Tricolor Gaúcho será com o Ypiranga. O confronto será no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, às 16h30, neste sábado (15), em duelo pela oitava e última rodada do Estadual.

Grêmio adota cautela para contratar zagueiros

A diretoria do Imortal não teve êxito em fechar com zagueiros dentro do prazo para inscrição com o objetivo de atuarem no Campeonato Gaúcho. No caso, a data limite é esta sexta-feira (14). A posição é uma das carências que a direção e a comissão técnica identificaram no elenco. Por isso, houve uma mudança no planejamento, evitar um desespero e dar prioridade a assertividade nas escolhas.

Simultaneamente, Quinteros provavelmente terá que fazer improvisações na zaga. Luan Cândido, um dos reforços, deve se encaixar neste contexto. Isso porque é lateral-esquerdo de origem, mas nas últimas temporadas atuou como zagueiro no Bragantino.

