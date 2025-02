Sporting x Arouca: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Português, o Sporting recebe o Arouca neste sábado (15), às 17h30. O confronto, naturalmente, será na casa dos Leões, o José Alvalade, e será válido pela 22ª rodada (são 12).

O Sporting entra em campo com 51 pontos, ainda confortável na liderança. Afinal, o vice-líder é o Benfica, com 40. As Águias, aliás, jogarão mais cedo, visitando o Santa Clara. O Arouca, por sua vez, é apenas o 12º colocado, com 23 pontos.

Onde assistir:

Disney +

Como chega o Sporting

O time de Lisboa não poderá contar com Catamo, Nuno Santos e Pedro Gonçalves, todos lesionados. Além deles, o zagueiro/lateral-esquerdo Matheus Reis e o zagueiro marfinense Diomande cumprirão suspensão automática, afinal, foram expulsos no empate em 1 a 1 com o Porto, semana passada.

Como chega o Arouca

A equipe não tem nenhuma baixa confirmada. Entretanto, há uma dúvida. Trata-se do zagueiro croata Galovic. O Arouca vem de derrota para o Nacional (2 a 1) e empate com o Rio Ave (1 a 1).

Sporting x Arouca

22ª rodada do Campeonato Português 2024/25

Data e horário: sábado, 15/02/2025, às 17h30 (de Brasília).

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

Sporting: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castelhanos. Técnico: Rui Silva; Fresneda, Juste, Inácio, Araújo; Simões, Hjulmand; Bragança, Morita, Quenda; Trincão, Harder. Técnico: Rui Manoel Borges

Arouca: Mantl; Esgaio, Lamba, Fontan, Weverson; Fukui, Simão; Sylla, Gozalbez, Trezza; Araújo Técnico: Vasco Seabra

Árbitro: Miguel Nogueira

