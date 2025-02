Ronaldo ainda se recupera do desgaste no Cruzeiro e celebra venda: ‘Salvamos o clube’

Ex-jogador e atualmente empresário, Ronaldo Fenômeno falou sobre a venda do Cruzeiro, concluída em abril de 2024. Na ocasião, o antigo gestor da SAF da Raposa vendeu suas ações, em um negócio que superou R$ 500 milhões por 90% do clube.

Meses após a transação, Ronaldo afirmou que ainda está se recuperando do desgaste emocional, mas comemorou o sucesso da venda e o trabalho realizado no time.

“A operação de venda foi um sucesso. Foi financeiramente excelente, mas extremamente merecida. A gente salvou o clube. Salvamos o Cruzeiro de desaparecer”, declarou, em entrevista ao canal do ex-atacante Romário.

“Foi uma experiência muito difícil. Apesar de ter sido uma fase curta e a maior realização administrativa da minha vida, o desgaste foi enorme. Ainda estou me recuperando de tudo o que passei e dos riscos que enfrentei. Um clube do tamanho do Cruzeiro, completamente falido, na Segunda Divisão, com meu nome envolvido, cobrindo uma dívida de R$ 1,2 bilhão. Eu não tinha esse dinheiro, não era uma quantia que eu possuía. Era um risco muito alto”, completou.

Dívida quitada

Ronaldo, que surgiu para o futebol mundial vestindo a camisa do Cruzeiro, comentou a sensação de dever cumprido com o clube.

“Foi muito gratificante poder fazer isso pelo Cruzeiro. Eu tinha uma dívida moral com o clube, porque, quando saí do Cruzeiro para ir ao PSV, sentia que ainda havia algo a ser resolvido com o time. Agora, sinto que quitei essa dívida com tudo o que fiz”, finalizou.

