Fluminense abre conversas com o Bahia pelo atacante Everaldo

Ainda ativo no mercado de transferências, o Fluminense abriu conversas com o Bahia pelo atacante Everaldo, de 33 anos. A equipe tricolor carioca ainda busca um atacante para fechar o ciclo de contratações – já são oito certas, com a nona muito próxima do anúncio (volante Otávio, do Atlético-MG).

Segundo o jornalista Victor Lessa, em publicação desta sexta-feira (14), as conversas entre os clubes estão em andamento. Caso acerte com o Fluminense, seria a décima contratação do time carioca para a temporada.

Everaldo, natural de Garibaldi (RS), está em seu terceiro ano no Bahia. Ao todo, soma 124 partidas pelo Tricolor baiano, com 34 gols e 11 assistências. Assim, ele participa de um gol a cada 0,36 jogos.

O atacante começou a carreira no Grêmio, em 2011, rodando inúmeros clubes brasileiros, como Caxias, CSA, Figueirense, Paysandu, Água Santa e Santa Cruz. Depois, então, foi para a primeira experiência longe do país, defendendo o Al-Faisaly-SAU.

Passou ainda por Novorizontino e Atlético-GO,se aventurando no Querétaro-MEX antes de acertar com a Chapecoense, em 2019, onde teve grande destaque. Assim, saiu para o Kashima Antlers-JAP, permanecendo por três temporadas antes de chegar ao Bahia.

