Jair e Paulo Henrique também desfalcam o Vasco contra o Flamengo

O Vasco terá desfalques para o duelo contra o Flamengo, neste sábado (15), no Maracanã. Com incômodo muscular, o lateral-direito Paulinho e o volante Jair não constarão entre os relacionados do técnico Fábio Carille para o jogo em questão.

Com isso, de acordo com publicação do jornalista Venê Casagrande desta sexta-feira (14), Mateus Carvalho deve ser a opção do comandante para a “volância”. Ele deve jogar ao lado de Hugo Moura, Tchê Tchê e Paulinho no quarteto do meio-campo. Sforza surge como possibilidade.

Já na lateral, Puma é o substituto natural de Paulo Henrique. O outro lateral, Paulo Ricardo, está com a Seleção sub-20. Assim, o time não terá opções no banco para a posição. Outra provável ausência é a do zagueiro Lucas Oliveira, que sofreu uma entorse no tornozelo direito contra o Sampaio Corrêa, na última segunda-feira (10), em empate por 0 a 0, em Saquarema.

Por outro lado, os meias Coutinho e Paulinho são os retornos em relação ao time que ficou na igualdade no jogo da nona rodada da Taça Guanabara. Eles foram poupados por controle de carga, visando o restante da temporada.

