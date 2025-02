Elenco do São Paulo ganha folga e fará apenas um treino antes de enfrentar o Palmeiras

Os jogadores do São Paulo tiveram folga nesta sexta-feira (14) após dois jogos seguidos em Brasília, os empates contra Inter de Limeira (0 a 0) e Velo Clube (3 a 3). Assim, o Tricolor fará somente um treinamento antes do clássico diante do Palmeiras, às 18h30 (de Brasília) de domingo, no Allianz Parque.

O elenco tricolor voltou à capital paulista em um voo fretado logo após o empate com o Velo Clube, na última quinta. Dessa maneira, os atletas receberam folga por conta do desgaste físico devido a três jogos em seis dias.

Agora, o grupo do São Paulo se reapresenta neste sábado (15) no CT da Barra Funda, em preparação para o duelo contra o rival, válido pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Os atletas considerados titulares foram utilizados pelo técnico Luis Zubeldía nas partidas de segunda e quinta-feira. O planejamento inicial era preservá-los contra o Velo Clube. Contudo, o empate contra a Inter de Limeira fez a comissão técnica alterar a rota.

Por conta dessa maratona de compromissos pelo estadual, Zubeldía entendeu que era necessário poupar os atletas nesta sexta, dando um dia de folga para descanso.

O São Paulo vem de três tropeços consecutivos no Paulistão. Contudo, segue na liderança do Grupo C, com 15 pontos. Em segundo, o Novorizontino, tem 12.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.