Brighton goleia o Chelsea e encosta no G6 da Premier League

O Chelsea até teve mais posse de bola, mas perdeu para o Brighton por 3 a 0, nesta sexta-feira (14), no Falmer Stadium. Os gols foram marcados por Mitona e Minteh (duas vezes), e a partida valeu pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Brighton chegou aos 37 pontos e subiu para a oitava colocação na Premier League. Assim, está a apenas quatro do Newcastle e do Manchester City, que fecham o G6 e se enfrentam neste sábado (15), às 12h (de Brasília). Já o Chelsea segue em quarto, com 43 pontos. Os líderes são Liverpool (57), Arsenal (50) e Nottingham Forest (47). O Bournemouth, com 40, é o sétimo e, portanto, fecha o grupo dos oito primeiros.

O atacante João Pedro, ex-Fluminense, entrou no final do segundo tempo, teve boa atuação e quase marcou um gol para o Brighton. O Chelsea volta para casa lamentando não só o tropeço, como também o quase um time inteiro de desfalques.

Como foi o jogo

O Chelsea teve mais posse de bola e finalizações no primeiro tempo. No entanto, os Blues erraram demais na construção das jogadas, com muitos passes ineficientes. Além disso, o Brighton teve atuação impecável na marcação.

Aos 27, o goleiro Verbruggen deu lindo lançamento para Mitoma. O atacante japonês dominou sem nem deixar a bola cair no chão, driblou Chalobah e fez um golaço para abrir o placar. O argentino Enzo Fernández até marcou, mas o gol foi anulado por falta dele. O Brighton chegou ao segundo ainda na primeira etapa, com Minteh aproveitando passe de Welbeck.

A dupla, aliás, funcionou novamente no início da segunda etapa, novamente com Welbeck acionando Minteh, aos 18 minutos. Pouco depois, em outro contra-ataque, Mintoma invadiu a área e quase marcou o quarto gol do Brighton. Os donos da casa ainda quase chegaram ao quarto, com João Pedro cabeceando rente ao travessão. O Chelsea, apesar de terminar a partida com mais posse de bola (70%), não teve nenhum chute certo na direção do gol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.