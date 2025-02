Novo reforço do Botafogo já surge no BID da CBF

O novo reforço do Botafogo, Nathan Fernandes, anunciado nesta sexta-feira (14), já tem condições de jogo. Afinal, o nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que possibilita que o jovem de 19 anos possa estrear pelo novo clube.

O atacante chegou proveniente do Grêmio, custando 10 milhões de dólares (cerca de R$ 57 milhões no câmbio atual). Ele, no entanto, ainda deverá ter sua estreia adiada, já que defende a Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20, na Venezuela. A última rodada será no domingo (16), em duelo contra o Chile.

LEIA MAIS: Caçapa tem primeiro contato com elenco em volta ao Botafogo

O jogador é o sétimo reforço do Botafogo na temporada. Antes dele, chegaram Léo Linck (goleiro), Jair e David Ricardo (zagueiros), Artur (ponta) e Rwan Cruz (atacante). Wendel, volante do Zenit-RUS, está certo, mas só chegará na segunda metade do ano. Além deles, o Glorioso tem negociações em andamento pelo ponta Santi Rodríguez, do New York City-EUA. A tendência é que a contratação ocorra em breve – leia mais clicando aqui.

Ainda sem Nathan Fernandes, o Botafogo volta a campo já neste sábado (15), quando visita o Boavista, pela décima e penúltima rodada da Taça Guanabara. Em sexto, a equipe carioca precisa do resultado positivo para seguir com boas chances de avançar às semifinais do Carioca.

