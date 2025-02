Flamengo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Vasco se enfrentam neste sábado (15), em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Carioca. A bola às 21h45 (de Brasília), no estádio do Maracanã. O Rubro-Negro tem 17 pontos, lidera o estadual e pode confirmar a classificação para as semifinais da competição. Do outro lado, o Cruz-Maltino está na terceira colocação, com 14 somados, e ainda precisa provar que é outro time de 2024, mesmo com as dificuldades.

O Flamengo chega como favorito para o Clássico dos Milhões diante do Vasco. O time comandado por Filipe Luís tem se mostrado mais sólido e eficiente, enquanto o Cruz-Maltino ainda busca maior consistência sob o comando de Fábio Carille. Entretanto, quando se trata de clássico, as condições se igualam e o confronto pode ser aberto.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Vasco pela 10ª rodada do Campeonato Carioca terá a transmissão do Sportv e Premiere.

Como chega o Flamengo

O técnico Filipe Luís seguirá apostando no rodízio da equipe e deve promover o retorno de Léo Pereira à defesa. Embalado por uma vitória sobre o rival Botafogo, o Rubro-Negro, aliás, chega em situação confortável na tabela e pode garantir a classificação antecipada para as semifinais. No entanto, a equipe terá o desfalque de Gerson, que cumpre suspensão, por ser expulso durante briga generalizada da última rodada. Além dele, o zagueiro Cleiton também não fica à disposição para o duelo por soco em Barboza. Outro desfalque certo é Alex Sandro, que tem uma lesão na coxa esquerda.

Filipe Luís, aliás, também tem dúvidas. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que desfalcou o time contra o Botafogo após uma pancada no joelho contra o Fluminense. Além dele, o atacante Juninho tem um edema muscular na coxa direita e não deve ir para 0 jogo deste sábado.

Como chega o Vasco

Do outro lado, Fábio Carille ainda avalia a melhor estratégia para o clássico. No entanto, a equipe terá desfalques importantes para o duelo contra o Flamengo: Jair e Paulo Henrique. Ambos serão preservados por conta de um incômodo na coxa. Por outro lado, Philippe Coutinho e Paulinho retornam após não jogarem contra o Sampaio Corrêa. Por fim, Lucas Oliveira, que torceu o tornozelo no último jogo, ainda é dúvida.

Apesar disso, o Vasco ainda tenta mostrar suas virtudes em início de ano com muitos questionamentos. O time busca uma reação após perder para o Fluminense de virada. Agora, o Cruz-Maltino finaliza a Taça Guanabara com dois clássicos em sequência e foca em boas atuações diante de sua torcida.

FLAMENGO x VASCO

10ª rodada da Taça Guanabara (fase inicial do Campeonato Carioca)

Data-Hora: 15/02/2025 (sábado), às 21h45 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz (Allan) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Lucas Freitas (Maurício Lemos), Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza), Tchê Tchê, Paulinho, Coutinho; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães;

Assistentes: Rodrigo Henrique Correa e Thiago Filemon Pinto;

VAR: Philip George Bennett.

